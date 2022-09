Foot - Mercato - RC Lens

Transferts : Le RC Lens peut souffler pour le mercato

Publié le 17 septembre 2022 à 13h15 par Thibault Morlain

Ces derniers jours, on s’est mis à trembler au RC Lens. En effet, Franck Haise, l’entraîneur des Sang et Or, était annoncé parmi les pistes de Brighton pour remplacer Graham Potter, recruté par Chelsea. Le perdre aurait été un coup dur pour Lens, mais cela ne devrait finalement pas arriver. Explications.

Menant le RC Lens d’une main de maitre, Franck Haise est à l’origine de la réussite des Sang et Or. Forcément, cela éveille les intérêts. Ainsi, de l’autre côté de la Manche, il avait été annoncé que l’entraîneur du RC Lens était l’une des options étudiées par Brighton pour remplacer Graham Potter.

Un avenir… à Brighton ?

Faut-il alors s’attendre à un départ de Franck Haise ? La question avait été posée au principal intéressé. En conférence de presse, l’entraîneur du RC Lens avait alors confié : « No comment (…) C’est comme les joueurs qui sont sollicités. Ça a une valeur évidemment. La première valeur, c’est le travail. De la même manière qu’on m’a sollicité pour prendre l’équipe pro de Lens, c’était une reconnaissance du travail de ce que je faisais avec l’équipe réserve. Je suis surtout là, à cet instant, pour parler de notre match à Nantes ».

De Zerbi plutôt que Haise