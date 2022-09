Foot - Mercato - RC Lens

Vers un coup de tonnerre au RC Lens ?

Publié le 17 septembre 2022 à 03h45 par Arthur Montagne

Pour sa troisième saison de suite sur le banc du RC Lens, Franck Haise ne passe pas inaperçu et serait convoité par Brighton pour remplacer Graham Potter. Une rumeur sur laquelle le technicien français s'est prononcée. Et il laisse planer le doute.

De retour en Ligue 1 il y a deux saisons, le RC Lens s'impose comme une valeur sure dans l'élite comme en témoignent les deux septièmes places de suite. Et les Sang et Or poursuivent sur leur lancée puisqu'ils réalisent un excellent début de saison notamment grâce au jeu prônée par Franck Haise.

Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Massadio Haïdara avant #FCNRCL #JourDeConf https://t.co/20ZQNksmdW — Racing Club de Lens (@RCLens) September 16, 2022

Haise dans le viseur de Brighton

Et le travail de Franck Haise ne passe d'ailleurs pas inaperçu sur le marché puisque Brighton, qui cherche un entraîneur pour remplacer Graham Potter, qui a rejoint Chelsea où Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions. Présent en conférence de presse, Franck Haise a d'ailleurs évoqué son avenir.

«C’est comme les joueurs qui sont sollicités»