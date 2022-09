Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà la vérité sur le feuilleton Mbappé

Publié le 19 septembre 2022 à 02h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Au terme d’un très long feuilleton, Kylian Mbappé a fini par prolonger son contrat avec le PSG en mai dernier alors que beaucoup l’annonçaient partant pour le Real Madrid. Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, est revenu sur les coulisses de ce dossier et met les choses au clair au sujet de Mbappé.

Alors qu’il a longtemps été question la saison passée d’un départ de Kylian Mbappé en direction du Real Madrid puisque son contrat arrivait à expiration, l’attaquant français a finalement prolongé in-extremis en mai. Un contrat initialement officialisé jusqu’en 2025, mais en réalité, il s’agirait d’un bail courant jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option, option que seul Kylian Mbappé serait autorisé à lever en fonction de son envie ou non de continuer au PSG.

PSG : Un gros clash a éclaté entre Neymar et Kylian Mbappé https://t.co/2YD5wYGlV8 pic.twitter.com/1SbelUw6zB — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

Neymar-Mbappé, de fausses rumeurs

Et même s’il a été annoncé que Kylian Mbappé réclamait la tête de Neymar pour prolonger au PSG, cette version a été niée en bloc par Luis Campos sur RMC Sport : « Neymar ? Il n’était pas sur le départ. J’ai entendu dire que Mbappé aurait demandé le départ de Neymar, mais c’est faux. On a toujours compté sur les trois devant ». Il poursuit : « Si Mbappé a prolongé, c’est grâce au président. Pour la Ligue 1 c’est très important aussi. On lui a promis la constitution d’une grande équipe, mais il n’a pas évoqué de noms. Kylian connaît son rôle et je connais mon rôle. L’objectif est que le PSG gagne (…) J’apprécie beaucoup Mbappé, je le connais depuis ses 14-15 ans, mais Kylian sait très bien son rôle et moi je connais le mien. Si je suis au PSG, c’est que j’ai le C.V nécessaire », confie clairement Luis Campos pour répondre aux rumeurs sur le rôle de Mbappé sur le recrutement au PSG.

Campos avait prévu de venir avant sa prolongation