Mercato : Un transfert retentissant pour Griezmann ? La réponse

Publié le 19 septembre 2022 à 23h15 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'Antoine Griezmann est au coeur d'un imbroglio entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. De quoi alors installer le doute concernant l'avenir du Français. De l'autre côté de la Manche, les rumeurs à propos d'un possible transfert à Manchester United sont alors réapparues et des précisions ont été apportées à ce sujet.

Enfin ! Ce dimanche, contre le Real Madrid, Antoine Griezmann était enfin titulaire avec l'Atlético de Madrid. Cela changeait donc des précédentes semaines où le Français ne jouait que 30 minutes maximum. La raison ? Le désaccord entre le FC Barcelone et l'Atlético concernant une clause présente dans le prêt de Griezmann.

Un avenir... à Manchester United ?

Dans cette situation, l'avenir d'Antoine Griezmann s'est retrouvé au coeur des rumeurs, lui qui pourrait donc évoluer loin de l'Atlético de Madrid et du FC Barcelone dans les mois à venir. Du monde serait alors attentif et en Angleterre, il a notamment été expliqué que Manchester United garderait toujours un oeil sur Griezmann, associé aux Red Devils depuis plusieurs années maintenant.

