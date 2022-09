Foot - Mercato - PSG

PSG : Une piste de Luis Campos bientôt sur le marché ?

Publié le 19 septembre 2022 à 22h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Toujours à la recherche d’un défenseur central pour renforcer l’arrière-garde du PSG, Luis Campos continue de prospecter sur le marché des transferts. Et après l’échec de la piste Milan Skriniar, le Portugais a tenté le coup avec un autre joueur de l’Inter Milan, qui pourrait être bientôt sur le marché…

Luis Campos n’en a pas fini avec l’un de ses gros chantiers du mercato. En effet, cet été, le conseiller sportif du PSG était à la recherche d’un défenseur central à incorporer à cette équipe. Longtemps sur la piste de Milan Skriniar, le Portugais a également pensé à plusieurs plans B, et parmi eux se trouvait un certain Stefan De Vrij. Et il pourrait très bientôt être disponible…

Stefan De Vrij bientôt libre ?

En effet, comme révélé par la Gazzetta dello Sport , Stefan De Vrij risque de bientôt se retrouver libre de tout contrat. En effet, son bail actuel du côté de l’Inter Milan s’étire jusqu’en Juin 2023. Et pour le moment, les négociations pour sa prolongation de contrat n’auraient pas avancé d’un pouce, et ce malgré l’optimisme des dirigeants Nerrazzuri . Une faille que le PSG pourrait bien tenter d’utiliser afin de le recruter…

Il aurait pu partir cet été