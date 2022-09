Foot - Mercato - PSG

PSG : À peine arrivé, il lâche déjà un gros coup de pression

Publié le 19 septembre 2022 à 19h00 par Bernard Colas

Recruté cet été en provenance du FC Porto, Vitinha n’a pas mis longtemps avant de s’imposer comme un titulaire en puissance aux yeux de Christophe Galtier. S’il n’a pas été aligné d’entrée face à l’OL (1-0) dimanche, le Portugais a tout de même rejoint ses coéquipiers durant la partie, et il n’a pas hésité à se montrer critique après le coup de sifflet final.

Avec un transfert à 41.5M€, Vitinha avait de quoi être sous pression à son arrivée au PSG cet été, mais l’international portugais de 22 ans s’est très rapidement adapté à sa nouvelle équipe, au point d’apparaître comme un titulaire en puissance sous les ordres de Christophe Galtier. Vitinha est en effet apparu à 10 reprises depuis le début de la saison, la plupart du temps comme titulaire, et la recrue estivale de Luis Campos n’hésite pas à se montrer critique lorsque cela est nécessaire.

« Nous pouvons et devons progresser »

Entré à l’heure de jeu face à l’OL (1-0), Vitinha n’a pas caché sa frustration après la rencontre, au moment de revenir sur la prestation globale du PSG. « Si on a retrouvé l’équipe du début de saison ? Pas vraiment. Je suis satisfait pour le résultat, mais pas de notre prestation. Je pense que pouvions faire un meilleur match. Nous pouvons et devons progresser. Je suis certain que nous pouvons faire mieux. Après, nous avons gagné, c’est le principal », a réagi le milieu portugais au micro de Prime Vidéo , avant de poursuivre dans des propos relayés par CulturePSG : « Nous devons contrôler encore plus le match, spécialement en deuxième période. Nous avons eu la possession du ballon, mais pas assez d’occasions à mon goût. Nous devons faire encore plus. Cela ne suffit pas d’être une équipe qui aime simplement avoir la possession du ballon. Ça reste un bon match. Nous devions gagner, et c’est fait. »



Mercato - PSG : Transfert, adaptation... Vitinha dit tout sur son arrivée au PSG https://t.co/eX413vg7m5 pic.twitter.com/RGShDod0CW — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

L’adaptation express de Vitinha