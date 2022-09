Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Un clash général dans le vestiaire ?

Publié le 26 septembre 2022 à 12h00 par Bernard Colas

Depuis le début de la saison, la MNM est scrutée de près, en particulier la relation entre Kylian Mbappé et Neymar. Alors qu’ils semblaient proches ces dernières années, les deux hommes seraient aujourd’hui en froid, et cela se ferait ressentir dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, où l’atmosphère serait pesante.

En acceptant de prolonger au PSG, Kylian Mbappé pensait être au cœur du projet QSI pour les prochaines années, alors que le Qatar lui aurait fait de grandes promesses pour le convaincre. Néanmoins, la situation est plus complexe, et Kylian Mbappé doit encore partager la vedette avec Lionel Messi et Neymar, en réussite depuis le début de la saison.

« À Paris, on me demande de faire le pivot, c'est différent »

Ainsi, Kylian Mbappé s’est fait remarquer ces dernières semaines à travers plusieurs déclarations critiques à l’encontre du PSG. Après la rencontre face à l’Autriche (2-0) jeudi, le Bondynois en a rajouté une couche en évoquant son positionnement. « On me demande d'autres choses ici (en équipe de France) par rapport à mon club. J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses, et moi, je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent . »

Un malaise au sein de la MNM ?