PSG : Coup dur pour Icardi, Wanda Nara déjà recasée ?

Publié le 26 septembre 2022 à 10h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement prêté sans option d’achat par le PSG du côté de Galatasaray, Mauro Icardi vit donc un grand changement sur le plan professionnel, mais également une période compliquée sur le plan personnel. Wanda Nara vient d’annoncer leur séparation, et l’épouse du buteur argentin aurait déjà retrouvé un compagnon.

Poussé tout au long du mercato estival vers la sortie par le PSG, et notamment Luis Campos qui ne comptait pas sur lui pour l'avenir, Mauro Icardi a finalement retrouvé un point de chute en Turquie. L’ancien buteur de l’Inter Milan est actuellement prêté, sans option d’achat, du côté de Galatasaray où il retrouve du temps de jeu. Et en plus de ce bouleversement professionnel récent, Icardi doit gérer un coup de tonnerre sur le plan sentimental et familial.

Wanda Nara a annoncé leur séparation

En fin de semaine dernière, son épouse et agent, Wanda Nara, a annoncé via Instagram sa séparation définitive avec Mauro Icardi alors que le couple semblait plutôt instable depuis plusieurs mois : « C'est très douloureux pour moi de vivre ce moment. Cependant, compte tenu de ma visibilité et des choses qui ressortent des spéculations médiatiques, je préfère que vous le sachiez de ma part. Je n'ai rien d'autre à déclarer et je ne donnerai aucun détail sur cette séparation. S'il vous plaît, je demande un peu de compréhension non seulement pour mon bien, mais surtout pour celui de nos enfants », a-t-elle confié. Mais ce n’est pas tout.

