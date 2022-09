Foot - PSG

Lionel Messi dit tout sur sa relation avec Neymar

Publié le 25 septembre 2022 à 23h15 par Dan Marciano

Anciens joueurs du FC Barcelone, Lionel Messi et Neymar ont repris le fil de leur histoire au PSG. Durant l'été 2021, l'international argentin faisait le choix de quitter le club catalan et de rejoindre son grand ami en France. Lors d'un entretien accordé à la télévision sud-américaine, la Pulga s'est exprimée sur sa relation avec Neymar.

Depuis leur aventure commune à Barcelone, Neymar et Lionel Messi sont proches. Le joueur brésilien avait même évoqué son envie d'évoluer avec l'international argentin en décembre 2020, bien avant que la Pulga ne prenne la décision de quitter la Catalogne et de rejoindre le PSG.

« J'adore jouer avec lui »

Finalement, Messi a répondu à l'appel de Neymar en rejoignant le PSG en août 2021. Lors d'un entretien accordé à TUDN , il est revenu sur sa relation avec le Brésilien. « Avec Ney on se connaît par cœur, on a passé beaucoup de temps à Barcelone, j'aurais aimé en profiter plus à Barcelone, mais la vie nous a retrouvés à Paris, on est heureux d'être ensemble, j'adore jouer avec lui » a-t-il déclaré.

