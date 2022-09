Foot - PSG

PSG : Neymar jette un froid sur Kylian Mbappé, malaise confirmé ?

Publié le 25 septembre 2022 à 16h00 par Bernard Colas

Interrogé vendredi à l’issue de la victoire du Brésil contre le Ghana (2-1) sur sa relation avec Kylian Mbappé, Neymar a préféré esquiver la question en quittant la zone mixte agacé. De quoi relancer les spéculations sur un potentiel malaise entre les deux stars du PSG, au cœur des rumeurs depuis le début de la saison.

Depuis le début de la saison, la relation entre Neymar et Kylian Mbappé est scrutée de près. Alors que l’on disait les deux hommes très proches ces dernières années, plusieurs scènes sont venues semer le trouble sur le sujet, avec notamment l’épisode du penaltygate au début de saison. Quelques semaines plus tard, face à la Juventus (2-1), Neymar apparaissait de nouveau agacé en voyant son coéquipier l’oublier dans la surface de la réparation. Forcément, la relation entre les deux stars du PSG interroge.

« Avec Kylian ? Pfff…»

Après la victoire du Brésil contre le Ghana (3-0) vendredi, Neymar a été interrogé sur sa relation avec Kylian Mbappé, un sujet sur lequel n’a pas voulu se prononcer l’international auriverde. « Avec Kylian ? Pfff… », a répondu le numéro 10 du PSG , agacé, avant de se diriger vers la sortie. Une réponse courte qui a néanmoins fait couler beaucoup d’encre dans le contexte actuel.

« La réponse de Neymar vient après une longue conférence de presse, ce n’était pas contre Kylian Mbappé »