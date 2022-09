Foot - PSG

PSG : Neymar lâche une réponse terrible sur Kylian Mbappé

Publié le 24 septembre 2022 à 09h15 par Jules Kutos-Bertin

Auteur de son meilleur début de saison depuis son arrivée au PSG, Neymar rayonne même avec le Brésil. Pour autant, son association avec Kylian Mbappé pose question. Interrogé vendredi sur sa relation avec l’international français, l’ancien joueur du FC Barcelone a répondu assez sèchement aux médias.

Après un début de saison étincelant avec le PSG, Neymar n’a pas quitté la France pour cette trêve internationale. En effet, le Brésil affrontait ce vendredi le Ghana au Havre. Malgré une petite frayeur à un genou en semaine, Neymar était bien titulaire pour affronter les Black Stars. Sans trembler, les Brésiliens se sont imposés 3-0 et Neymar a délivré deux passes décisives.

Neymar et Mbappé, ça fonctionne moins bien

Une performance complète, dans la continuité de son départ canon avec le PSG. Meilleur buteur de Ligue 1, Neymar rayonne aux côtés de Lionel Messi… alors que son association avec Kylian Mbappé semble plus complexe. Très complices les saisons passées, les deux stars du PSG se trouvent moins cette année. De quoi inquiéter ?

Here’s Neymar when asked about Kylian Mbappé after Brazil game tonight. 🇧🇷🇫🇷 #PSGHere @ojbsports question and Ney’s answer ⤵️🎥pic.twitter.com/Zo1s55dBWx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2022

« Kylian ? Non »