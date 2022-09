Foot - Mercato - PSG

PSG : Le jour où tout a basculé pour le transfert de Neymar

Publié le 24 septembre 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

A l’été 2017, le FC Barcelone a subi une terrible déconvenue avec le départ de Neymar pour le PSG. Alors que le club catalan pensait pouvoir retenir le Brésilien, comptant au départ sur l’aide de son père, les choses ont rapidement évolué et dégénéré. Voilà d’ailleurs qu’on sait à quel moment tout a basculé pour Neymar dans son envie de quitter le Barça pour rejoindre le PSG.

Aujourd’hui, c’est toujours le transfert le plus cher de l’histoire. En 2017, le PSG n’a pas regardé à la dépense au moment de lever la clause libératoire de Neymar, alors au FC Barcelone. Le Brésilien est ainsi arrivé à Paris, moyennant 222M€. Une terrible déconvenue pour le club catalan qui voyait déjà en Neymar le successeur de Lionel Messi. L’ancien de Santos est finalement parti, mais les choses auraient pu se passer différemment. En effet, en coulisses, ça travaillait pour convaincre Neymar de rester au FC Barcelone, jusqu’au jour où…

« Il est de notre côté »

Au FC Barcelone, on est tombé de très haut avec le départ de Neymar. Il faut dire que le club catalan avait le père du Brésilien dans sa poche. En effet, dans un message révélé par El Mundo , Raúl Sanllehí, ancien directeur du football, expliquait : « Depuis plusieurs semaines, le père de Neymar me montre qu'il est en train de travailler pour convaincre pour fils de ne pas commettre l'erreur de partir au PSG. (...) J'ai la conviction absolue, il me l'a démontré, qu'il est de notre côté. Il ne m'a jamais parlé d'argent. A plusieurs reprises, il m'a demandé de l'aide et me disait qu'il parlait avec son fils ».

« A partir de là, il a commencé à convaincre son fils qu'il ne fallait pas rester »