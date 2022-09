Foot - Mercato - PSG

PSG : La vérité sur ce dossier sensible du mercato

Publié le 24 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG souhaitait vivement le conserver à l’époque, Tanguy Kouassi avait décidé de repousser les offres de prolongation pour rejoindre le Bayern Munich en 2020. Un choix qui ne s’est pas avéré payant pour le défenseur international espoirs français, mais qu’il ne regrette pas pour autant.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG en 2020 et alors qu’il était considéré comme l’un des grands espoirs du club de la capitale à l’époque, Tanguy Kouassi avait décidé de claquer la porte du Parc des Princes. Le jeune défenseur central, alors âgé de 18 ans, avait opté pour un transfert libre au Bayern Munich, mais rien ne s’est passé comme prévu en Allemagne pour Kouassi. L’ancien titi du PSG a finalement été transféré au FC Séville cet été.

Mercato - PSG : Il a claqué la porte du projet QSI, il s’en explique https://t.co/2euvDk1Bzx pic.twitter.com/Gl8pmOStE5 — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

« Le coach Tuchel m’a demandé de rester »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE vendredi, Tanguy Kouassi est revenu sur les coulisses de son départ du PSG qui avait suscité une grande incompréhension à l’époque chez les supporters : « Ce qui m’a fait quitter le PSG ? C’’est le projet. Le projet du Bayern m’a conquis. Je comprends les gens qui me critiquent mais ils n’ont pas les éléments, les discussions que j’ai eues avec le Bayern. À la fin, j’ai eu un appel avec le coach Tuchel. Ça m’a vraiment touché. Il me demandait de rester. Mais le choix était déjà fait (…) Les gens qui disent que c’est un choix dicté par l’argent ? C’est leur opinion. Il n’y a pas que l’argent dans le foot. Moi, je voulais progresser au foot. Il n’y a que ça qui m’intéresse », confie Kouassi.

« Pas de regrets »