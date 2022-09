Foot - Mercato - PSG

PSG : Il a claqué la porte du projet QSI, il s’en explique

Publié le 23 septembre 2022 à 11h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Ancien titi du PSG, Tanguy Kouassi avait décidé de claquer la porte du club de la capitale à l’été. 2020 pour rallier le Bayern Munich au terme de son contrat. Malgré son échec en Allemagne, le nouveau défenseur central du FC Séville n’affiche aucun regret quant à ce choix de carrière.

À l’été 2020, l’épineux cas Tanguy Kouassi (20 ans) avait fait couler beaucoup d’encre sur le mercato, puisque le jeune défenseur central, alors âgé de 18 ans, avait refusé de prolonger son contrat au PSG pour privilégier un départ libre en direction du Bayern Munich. Finalement, alors qu'il a été victime de nombreux pépins physiques et d'une lourde concurrence dans le secteur défensif (Boateng, Hernandez, Süle, Alaba, Upamecano), Kouassi n’a jamais réussi à s’imposer en Allemagne et a finalement rejoint le FC Séville cet été pour 16M€.

« J’ai fait ce choix-là… »

Interrogé ce vendredi dans les colonnes de L’EQUIPE, Tanguy Kouassi se livre sur son départ du PSG en 2020 et n’affiche aucun regret malgré la tournure des évènements au Bayern : « Si je me demande le joueur que je serais devenu au PSG ? Non, je n’y pense pas. J’ai fait ce choix-là et je suis devenu ce que je suis devenu. Je ne sais pas si j’aurais été titulaire au PSG. Cette année, regardez la concurrence, avec Marquinhos, Sergio Ramos et Kimpembe, Danilo aussi. Avec des si, on refait des carrières. On ne peut pas le savoir », confie Kouassi, qui demeure donc persuadé que son départ du PSG était opportun à cette époque.

« Pas de regrets »