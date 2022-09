Foot - Mercato - PSG

PSG : Cet été, Christophe Galtier n’a rien laissé au hasard

Publié le 23 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Christophe Galtier est devenu entraîneur du PSG le 5 juillet dernier. Et alors que Zinedine Zidane était attendu au Paris Saint-Germain, Galtier a gagné l’opinion publique et celle de son vestiaire. Pour ce faire, le technicien a bien préparé son coup selon ses propres propos.

Certes, une partie des supporters du PSG s’attendait à l’arrivée de Zinedine Zidane pour le remplacement de Mauricio Pochettino. Cependant, c’est Christophe Galtier qui a hérité du poste.

Galtier fait l’unanimité au PSG

Et force est de constater que la méthode Galtier fait son effet. Que ce soit auprès des joueurs comme Sergio Ramos et Neymar, des dirigeants du club de la capitale ou des observateurs, Christophe Galtier fait un strike au Paris Saint-Germain. Invaincu depuis sa prise de fonctions le 5 juillet dernier, le technicien français n’a concédé qu’un petit match nul face à l’AS Monaco en août (1-1).

« J’ai lu beaucoup d’interviews et regardé beaucoup de reportages »

Outre les résultats, c’est son management qui fait fureur au PSG comme Pablo Sarabia l’a souligné à l’ AFP ces dernières heures. Il faut dire que Christophe Galtier est venu préparé au Paris Saint-Germain. « Dès que mon président m’a annoncé que j’allais être l’entraîneur du PSG, j’ai travaillé en amont sur mes joueurs. J’ai lu beaucoup d’interviews et regardé beaucoup de reportages des uns et des autres, pour essayer de cerner leur personnalité ». Voici une partie du message délivré par Galtier à la Maison de la Radio jeudi pour le festival « Demain le Sport ».

« J’ai fais en sorte de beaucoup observer et beaucoup écouter »