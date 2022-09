Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier évoque la grande annonce d’Al-Khelaïfi

Publié le 22 septembre 2022 à 15h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Finalement choisi par la direction du PSG pour venir reprendre le flambeau de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur, Christophe Galtier s’était vu annoncer la nouvelle par son président, Nasser Al-Khelaïfi. Le technicien français a évoqué ce moment spécial, qui a amorcé le début de sa nouvelle grande aventure au PSG.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité au moment où Zinedine Zidane était pourtant annoncé comme l’option la plus chaude pour le poste d’entraîneur du PSG, c’est bel et bien Christophe Galtier qui tenait la corde. Des révélations qui se sont précisées puisque l’ancien entraîneur de l’ASSE et du LOSC a finalement été nommé le 5 juillet dernier en lieu et place de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Et il se remémore cette période.

« Dès que mon président me l’a annoncé... »

À l’occasion d’une conférence à la Maison de la Radio ce jeudi, organisée dans le cadre du festival « Demain le Sport », Christophe Galtier est revenu sur le jour où il a appris sa nomination sur le banc du PSG : « Dès que mon président m’a annoncé que j’allais être l’entraîneur du PSG, j’ai travaillé en amont sur mes joueurs », confie Galtier.

Galtier voulait connaître son groupe