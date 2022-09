Foot - Mercato - PSG

PSG : Un indésirable du projet QSI raconte son transfert

Ciblé comme étant l’un des éléments indésirables de Luis Campos au PSG, Thilo Kehrer a donc été poussé vers la sortie durant le mercato estival. Le défenseur allemand a été transféré à West Ham pour 12M€, et il s’est confié sur les coulisses de son été et son départ du PSG après y avoir passé quatre ans.

Présenté comme un espoir très prometteur au moment de son arrivée au PSG en 2018, Thilo Kehrer avait d’ailleurs coûté 37M€. Un dossier amorcé à l’époque par Thomas Tuchel et Antero Henrique alors que le jeune défenseur allemand montait en puissance à Schalke 04. Mais Kehrer n’a finalement jamais réussi à confirmer ce potentiel au PSG.

Nouveau challenge en Premier League pour Kehrer

Avec l’arrivée de Luis Campos au poste de conseiller sportif du PSG cet été, Thilo Kehrer n’avait plus d’avenir au club, et il a finalement été vendu à West Ham pour 12M€ alors qu’il ne lui restait plus qu’une année de contrat au Parc des Princes.

« Temps de franchir une nouvelle étape »