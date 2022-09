Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà l’autre victime du feuilleton Keylor Navas

Publié le 22 septembre 2022 à 11h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Passé tout proche d’un départ du PSG durant le mercato estival, Keylor Navas est finalement resté dans la capitale. Et la présence de l’ancien gardien du Real Madrid bloque les perspectives d’évolution du jeune Lucas Lavallée, qui aurait pourtant pu changer d’air durant le mercato estival.

Au terme d’un long feuilleton, Keylor Navas a finalement décidé de rester au PSG cet été. Malgré un vif intérêt de Naples et son nouveau statut de doublure de luxe derrière Gianluigi Donnarumma, le gardien costaricien a annoncé en toute fin de mercato estival qu’il ne bougerait pas du Parc des Princes et qu’il prendrait son mal en patience. Mais cette décision a un impact direct sur la situation d’un autre gardien du PSG.

Lavallée bloqué dans la hiérarchie des gardiens

L’EQUIPE fait le point dans ses colonnes du jour sur la situation de Lucas Lavallée (19 ans), le jeune gardien du PSG qui a prolongé en juillet dernier jusqu’en 2025. Selon le quotidien sportif, ce revirement de situation de Navas ne fait pas les affaires du jeune portier, arrivée du LOSC en 2021, puisqu’il l’empêche de pouvoir s’entraîner quotidiennement avec le groupe professionnel.

Troyes le voulait en prêt