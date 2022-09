Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’éternel point noir du projet QSI avec ses cracks

Publié le 22 septembre 2022 à 13h00 par Amadou Diawara

Ces dernières années, le PSG a vu bon nombre de ses plus jeunes talents prendre le large et partir à l'étranger, et ce, parce qu'ils étaient lassés d'être laissé de côté. Lors du mercato estival, le club de la capitale avait la possibilité de prêter ses cracks. Malgré tout, Luis Campos aurait bloqué leurs départs. Et pourtant, seul Warren Zaïre-Emery a été utilisé par Christophe Galtier depuis le début de la saison.

Depuis de longues saisons, le PSG voit ses meilleurs cracks faire leurs valises pour exploser à l'étranger. C'est le cas par exemple de Kingsley Coman - parti à la Juventus avant de rejoindre le Bayern - ou encore de Mike Maignan, actuellement au Milan AC.

Luis Campos a bloqué tous ses cracks cet été

Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait eu la possibilité de sécuriser l'avenir de ses pépites. Alors que Kingley Coman, Mike Maignan et compagnie ont quitté Paris pour avoir du temps de jeu en équipe première, Luis Campos aurait pu avoir la bonne idée de prêter ses cracks pour qu'ils emmagasinent du temps de jeu en équipe première. Et pourtant, le conseiller football du PSG aurait laissé passer plusieurs opportunités lors de la dernière fenêtre de transferts. Un choix qui pourrait avoir de lourdes conséquences à l'avenir.

Warren Zaïre-Emery, seule pépite du PSG utilisée par Christophe Galtier

Selon les informations de L'Equipe , les plus belles pépites du PSG ne manquaient pas de pistes pour partir en prêt lors du marché estival. Toutefois, Luis Campos aurait bloqué de nombreux départs. D'abord, El Chadaille Bitshiabu aurait pu s'engager en faveur du SCO d'Angers, mais le conseiller football du PSG l'aurait retenu en lui faisant savoir qu'il comptait sur lui dans la rotation de l'effectif de Christophe Galtier, surtout après le Mondial au Qatar. Ensuite, Warren Zaïre-Emery aurait trouvé un accord avec le RC Lens, mais Luis Campos et Christophe Galtier auraient préféré le retenir. Par ailleurs, Lucas Lavallée aurait pu s'engager en faveur de Troyes. Cependant, le faux-départ de Keylor Navas aurait fait capoter son départ. Déçu, Lucas Lavallée pourrait finalement quitter le PSG au mois de janvier.

Une nouvelle pluie de départs des titis du PSG ?

Pour sa part, Ayman Kari a signé son premier contrat pro avec le PSG au mois de juillet, et ce, malgré un intérêt du Bayern. Et un départ cet hiver ne serait pas d'actualité. Enfin, Ismaël Gharbi - qui a signé son premier contrat pro l'été dernier - aurait également été retenu lors du dernier mercato. Toutefois, un prêt serait possible pour la saison prochaine. Alors que seul Warren Zaïre-Emery a eu du temps de jeu depuis le début de la saison, le PSG semble repartir dans ses travers et prend le risque de voir ses cracks se lasser de ne pas évoluer en équipe première. Reste à savoir si les pépites actuelles parisiennes se montreront plus patientes que leurs ainés.