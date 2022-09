Foot - Mercato - PSG

Campos passe au plan B après Skriniar, il se fait déjà calmer

Publié le 22 septembre 2022 à 10h00 par Dan Marciano

Le recrutement d'un défenseur central demeure l'une des grandes priorités du PSG. Surtout que le prochain mercato approche à grands pas. En échec dans le dossier Milan Skriniar, le club de la capitale envisage d'autres pistes, notamment celle menant à Pierre Kalulu, jeune joueur du Milan AC. Mais dans les colonnes de la presse italienne, le Français a envoyé un message loin d'être rassurant au PSG.

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos n'est pas ravi de son mercato. « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté » a déclaré, il y a quelques jours, le Portugais, qui avait décidé de se concentrer sur Milan Skriniar. Lié à l'Inter jusqu'en 2023, l'international slovaque présentait le profil parfait pour nombre de dirigeants parisiens, mais l'Inter s'est montré inflexible.

Le PSG en échec dans le dossier Skriniar

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait offert près de 65M€ à l'Inter pour s'attacher les services de Milan Skriniar. Loin d'être suffisant pour e club milanais, qui réclamait près de 80M€. Selon les informations de Média Foot, le club de la capitale aurait programmé une nouvelle offensive dans ce dossier, cet hiver. Mais la situation est complexe puisque le club italien a entamé des discussions avec l'entourage de Skriniar pour prolonger son contrat. Ce qui contraint le PSG à envisager d'autres pistes.

Le PSG à l'assaut de Kalulu

Selon le média, Luis Campos surveillerait plusieurs profils, notamment celui de Pierre Kalulu. Formé à l'OL, le Français est lié au Milan AC jusqu'en 2025. Performant depuis le début de la saison, il aurait tapé dans l'œil du PSG. Mais ce jeudi, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Kalulu n'a pas caché son envie de poursuivre sa carrière en Serie A.

« J’ai bien sûr l’envie de poursuivre l’aventure ici, si... »