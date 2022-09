Foot - Mercato - PSG

PSG : Un gros projet monté autour de Skriniar

Publié le 21 septembre 2022 à 22h30 par Bernard Colas

Cet été, le PSG s’est démené afin de parvenir à un accord avec l’Inter pour le transfert de Milan Skriniar, mais Luis Campos n’a pas réussi à parvenir à ses fins. Le club de la capitale n’a pas tiré un trait sur le défenseur slovaque et compte repasser à l’action prochainement, obligeant les Nerzzurri à agir pour ne pas perdre leur joueur.

Après son forcing effectué cet été, le PSG n’a pas tiré un trait sur Milan Skriniar. Il faut dire que l’international slovaque est entré dans sa dernière année de contrat et apparaît ainsi en position de force pour son avenir. Dans la capitale, on envisage de repasser à l’action dans ce dossier, et deux options s’offrent à Luis Campos : une offensive dès janvier pour un transfert, ou bien attendre la fin de la saison afin d’attirer librement Milan Skriniar. Une menace réelle pour l’Inter, d’autant que d’autres cadors européens suivraient de près la situation du défenseur, à l’instar du Real Madrid, de l’Atlético, de Chelsea ou encore Manchester City.

Transferts - PSG : Le Qatar ne lâche rien pour ce dossier brûlant du mercato https://t.co/twQFeiUA8t pic.twitter.com/LWNIUJvhnL — le10sport (@le10sport) September 21, 2022

Le PSG est toujours sur les rangs, l’Inter ne va pas se laisser faire

Chez les Nerazzurri , on compte donc agir rapidement pour sécuriser l’avenir de Milan Skriniar. D’après la presse italienne, une offensive était envisagée dès cette trêve internationale afin de parvenir à un accord pour la prolongation de l’international slovaque. Ce mercredi, CalcioMercato.com annonce qu’une offre sera présentée dans les prochains jours à Milan Skriniar, qui pourrait obtenir un salaire annuel net de 6.5M€ s’il décidait d’apposer sa signature sur un nouveau bail.

L’Inter veut envoyer un signal fort avec Skriniar