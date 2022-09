Foot - Mercato - OM

OM : Rongier raconte son calvaire sur le mercato

Publié le 21 septembre 2022 à 23h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par l’OM en 2019 en provenance du FC Nantes, Valentin Rongier avait finalement dû débarquer avec le statut de joker médical étant donné que son transfert n’avait pu être bouclé avant la fin du mercato. Un épisode particulièrement stressant à vivre pour le milieu de terrain, qui revient sur ce calvaire.

Si Valentin Rongier (27 ans) vient tout juste d’officialiser sa prolongation de contrat jusqu’en 2026, le début de son histoire avec l’OM avait pourtant été très mouvementée. En effet, dans le dernier jour du mercato estival 2019 et alors qu’il avait fait le déplacement à Marseille pour valider son arrivée, l’ancien joueur du FC Nantes avait vu son transfert capoter en raison d’un désaccord de dernière minute entre l’OM et les Canaris.

Un transfert réglé après le mercato

Finalement, quelques jours plus tard, Rongier avait pu signer à l’OM pour 15M€ hors bonus, mais sous la forme de joker médical puisque le mercato avait fermé ses portes. Le terme d’un feuilleton interminable pour le milieu de terrain tricolore.

« Une situation très stressante et éprouvante »