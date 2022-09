Foot - Mercato - OM

OM : Ce cadre du projet McCourt fait une grande annonce

Publié le 21 septembre 2022 à 13h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Fraichement prolongé jusqu’en 2026 avec l’OM où il s’est imposé comme un élément indispensable ces trois dernières années, Valentin Rongier a réagi à ce choix de carrière. Et le milieu de terrain phocéen annonce la couleur pour son avenir à long-terme, indiquant qu’il ne se voyait pas ailleurs qu’à l’OM.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel depuis mardi soir : Valentin Rongier (27 ans) a prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec l’OM et fixe donc son avenir dans le projet McCourt, où il semble très épanoui depuis son arrivée en 2019.

« Une grande fierté »

Interrogé sur le site officiel de l’OM suite à cette annonce, Valentin Rongier n’a pas dissimulé son bonheur d’avoir prolongé : « Je me sens très heureux. Une grande fierté de pouvoir prolonger l’aventure ici. Si j’ai pris cette décision-là avec le club, c’est que je me sentais vraiment très bien. Donc j’ai hâte de grandir ici », indique le milieu de terrain français. Et Rongier a les idées claires quant à son avenir.

« J’aurais du mal à ressentir ça ailleurs »