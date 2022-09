Foot - Mercato - OM

OM : Sous pression, McCourt fixe un objectif sur le mercato

Publié le 21 septembre 2022 à 10h10 par Hugo Chirossel

Si l’OM a beaucoup recruté cet été, les Marseillais n’ont pas réalisé l’objectif fixé en termes de vente. Dans cette optique, Pablo Longoria comptait sur la vente de Bamba Dieng à l’OGC Nice, contre 12M€, avant que ce transfert ne soit avorté. Frank McCourt a fixé un objectif à son président et espère au moins 20M€ de ventes d'ici aux prochains mois.

12. C’est le nombre de recrues qui sont arrivées à l’OM cet été. Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Nuno Tavares, Issa Kaboré, Jordan Veretout, Alexis Sanchez, Eric Bailly et Amine Harit sont venus renforcer l’effectif du nouvel entraîneur Igor Tudor.

McCourt mécontent du bilan comptable

Mais Frank McCourt avait un autre objectif en tête. La propriétaire de l’OM espérait des ventes, chose que Pablo Longoria a eu plus de mal à réaliser. En comptant les options d’achat levées de Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder, les Marseillais ont dépensé environ 49M€ l’été dernier. Dans le même temps, ils ont vendu pour 13M€, après les départs de Duje Caleta-Car, Luan Peres et Lucas Perrin.

Un objectif de 20M€