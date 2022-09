Foot - Mercato

La vérité éclate sur l’échec de l’OM pour cette star du Barça

Publié le 21 septembre 2022 à 05h15 par Thomas Bourseau

Attaquant du FC Barcelone, Memphis Depay aurait pu quitter le club culé afin de rejoindre Chelsea, la Juventus ou encore l’OM. Pour autant, le Néerlandais est resté chez les Blaugrana pour une raison précise qu’il a expliqué.

Memphis Depay est finalement resté au FC Barcelone. Mais ce n’était pas gagné. En effet, pendant l’intégralité du mercato estival, l’international néerlandais a été annoncé sur le départ du côté de la Juventus, de Chelsea, mais aussi de l’OM.

Longoria voulait Depay à l’OM

Président du club phocéen, Pablo Longoria aurait coché les noms de Memphis Depay et de Paulo Dybala au début du mercato avant de se retirer, faute de moyens nécessaires pour boucler l’une des deux opérations. Finalement, l’OM a recruté Alexis Sanchez.

« J'ai décidé de me battre pour avoir ma chance ici »