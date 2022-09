Foot - Mercato - OM

Mercato : Jorge Sampaoli vide son sac sur son passage à l’OM

Publié le 20 septembre 2022 à 22h00 par Jules Kutos-Bertin

Arrivé à l’OM en février 2021, Jorge Sampaoli sera resté un an et demi sur le banc marseillais. Pour sa seule saison pleine, le technicien argentin est parvenu à qualifier directement l’OM en Ligue des Champions, une performance plus que satisfaisante. Quelques mois après son départ, l’ancien sélectionneur du Chili est revenu sur son passage à Marseille.

Lorsque Jacques-Henri Eyraud a été remplacé par Pablo Longoria à la présidence de l’OM, Jorge Sampaoli n’a pas mis longtemps à débarquer. En un an demi passé sur le banc marseillais, le technicien argentin aura montré de très belles choses. Une deuxième place qui vient récompenser une saison solide mais aussi une élimination frustrante en demi-finale de Ligue Europa Conférence. Sampaoli aura ainsi montré toutes ses facettes d’entraîneur.

Jorge Sampaoli n’a pas apprécié le début mercato de l’OM

Jorge Sampaoli à l’OM, c’était surtout une idée de jeu. Mais pour la mettre en place, l’ancien sélectionneur de l’Argentine avait de grosses exigences sur le mercato. Renato Sanches ou encore Antoine Griezmann, Sampaoli n’a pas eu peur de suggérer ces noms à Pablo Longoria. Dans le dur financièrement, l’OM n’a pas pu s’aligner sur ces profils bien trop onéreux. Ce qui a poussé le coach argentin à quitter Marseille. Quelques mois après son départ de l’OM, Sampaoli est revenu sur son passage dans la cité phocéenne.

« C'est un lieu de passion extrême »