Mercato : Une grande réponse tombe pour le retour de Pochettino

Publié le 20 septembre 2022 à 21h30 par Bernard Colas

13e de Ligue 1, l’OGC Nice pourrait rapidement se séparer de Lucien Favre, de retour sur le banc des Aiglons cet été. Pour succéder au Suisse, les patrons du Gym visent en priorité Mauricio Pochettino, libre depuis son départ du PSG en fin de saison dernière, mais l’Argentin ne serait pas totalement convaincu par le poste.

Après la nouvelle désillusion européenne connue par le PSG la saison dernière, Mauricio Pochettino n’a pas eu l’occasion de poursuivre son aventure dans la capitale. Il faut dire que l’Argentin se retrouvait au centre des critiques, rendant ainsi son départ inéluctable. Depuis, l’ancien entraîneur de Tottenham n’a pas retrouvé de poste, alors que son nom a circulé du côté de Chelsea après le licenciement de Thomas Tuchel, mais une autre piste est aujourd’hui évoquée pour lui.

Le départ de Lucien Favre se précise à Nice

En effet, Lucien Favre pourrait rapidement quitter son poste à l’OGC Nice. Comme l’a expliqué RMC ce mardi, les deux parties voudraient mettre fin à leur collaboration et un accord devrait rapidement être trouvé, alors que le club azuréen pointe à la 13e place de la Ligue 1. Les dirigeants se pencheraient déjà sur la succession du Suisse, et Mauricio Pochettino apparaît comme leur priorité. Une rencontre était d’ailleurs prévue ce mardi entre les patrons du Gym et l’ancien technicien du PSG.

Un retour en Premier League toujours privilégié par Pochettino

Pour autant, l’arrivée de Pochettino du côté de Nice est encore loin d’être bouclée. D’après Média Foot , l’Argentin réclamerait un salaire mensuel d’1M€ pour reprendre du service, ce qui pourrait alors refroidir INEOS. De plus, Mauricio Pochettino ne serait pas totalement emballé à l’idée de faire son retour en Ligue 1. Contrairement à ce qu’annoncé Foot Mercato ce mardi, ESPN révèle de son côté qu’il est peu probable que Mauricio Pochettino donne sa priorité à une nouvelle expérience en France. En effet, le technicien de 50 ans voudrait retourner en Premier League après ses passages à Southampton et Tottenham.

Pochettino pas convaincu par Nice ?