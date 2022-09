Foot - Mercato

Viré par le PSG, Pochettino est chaud pour un autre club de Ligue 1

Publié le 20 septembre 2022 à 13h15 par Pierrick Levallet mis à jour le 20 septembre 2022 à 13h20

Licencié par le PSG il y a quelques semaines déjà, Mauricio Pochettino pourrait rebondir dans un autre club de Ligue 1 prochainement. L’Argentin est évoqué du côté de l’OGC Nice pour remplacer Lucien Favre, qui convainc de moins en moins la direction niçoise. Et de son côté, l’Argentin ne serait pas opposé à une arrivée sur la Côte d’Azur.

Mis à pied par le PSG seulement un an et demi après son arrivée, Mauricio Pochettino est toujours sans club. L’Argentin était passé tout proche de retrouver un banc en Premier League, puisque Chelsea était intéressé par ses services pour remplacer Thomas Tuchel. Mais finalement, les Blues se sont tournés vers Graham Potter. Mauricio Pochettino n’a donc toujours pas retrouvé de club. Mais il pourrait de nouveau rebondir en France prochainement.

Rencontre prévue entre Nice et Pochettino

Comme annoncé par Foot Mercato , l’OGC Nice songerait à remplacer Lucien Favre par Mauricio Pochettino. Une rencontre serait d’ailleurs prévue entre les dirigeants niçois et l’ancien entraîneur du PSG. Une information que Le Parisien est rapidement venu confirmer. D’ailleurs, l’Argentin serait favorable à un retour en Ligue 1.

Pochettino est ouvert à une arrivée à Nice

En effet, le quotidien francilien affirme que Mauricio Pochettino ne serait clairement pas contre rejoindre le projet Ineos à l’OGC Nice. Ce dernier tarde à décoller et le club de Côte d’Azur pourrait donc accorder sa confiance à l’Argentin pour qu’il se lance enfin. L’avenir de Lucien Favre, lui, est de plus en plus incertain à Nice. Affaire à suivre...