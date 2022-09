Foot - Mercato

Après le PSG, Pochettino a tranché pour un retour en Ligue 1

Remercié par le PSG à l’issue de la saison dernière, Mauricio Pochettino a un temps été annoncé à Chelsea pour prendre la succession de Thomas Tuchel. Le nom de l’Argentin est lié à l’OGC Nice, mais ce challenge n’intéresserait pas pour le moment Pochettino.

Mauricio Pochettino est sans club depuis son licenciement du PSG en mai dernier. Remplacé par Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain, le technicien argentin a été annoncé du côté de Chelsea après le licenciement de Thomas Tuchel.

Finalement, Chelsea a fait confiance à Graham Potter et Mauricio Pochettino reste sans challenge à relever bien que son nom soit lié au FC Séville. Mais pas seulement, alors que Lucien Favre ne semble plus faire l’unanimité chez les Aiglons selon RMC Sport, Pochettino pourrait prendre sa place sur le banc du GYM.

Ex-#PSG/#Spurs manager Mauricio Pochettino very unlikely to be persuaded back to management with Nice