Mercato : Le calvaire continue pour Antoine Griezmann

Publié le 20 septembre 2022 à 10h30 par Hugo Chirossel

La situation est toujours la même pour Antoine Griezmann. L’international français est utilisé moins de 30 minutes par match, à l’exception des rencontres importantes, comme dimanche dernier face au Real Madrid (1-2). D’après les dernières informations venues d’Espagne, son statut n’est pas près de changer, voir pire, il pourrait jouer encore moins à l’avenir.

« Vous faites tourner le globe et vous l'arrêtez juste ici, c'est le meilleur endroit pour moi, pour ma famille, là où je suis le plus heureux. Je suis fier de faire partie de ce club . » Il y a quelques jours, Antoine Griezmann a réaffirmé son amour pour l’Atlético de Madrid, auprès de Prime Vidéo Sport . Pour autant, et alors que la Coupe du Monde aura lieu dans deux mois, sa situation reste inchangée chez les Colchoneros .

Un temps de jeu limité

Depuis le début de la saison, l’attaquant français démarre toutes les rencontres sur le banc. Diego Simeone le fait entrer aux alentours de l’heure de jeu, afin de limiter sa présence sur le terrain et ne pas avoir à payer les 40M€ de son option d’achat au FC Barcelone. Seule exception, dimanche dernier face au Real Madrid. Il semble que dans les rencontres importantes, l’entraîneur des Colchoneros soient autorisé à le faire débuter. Antoine Griezmann a joué tout le match et n’a même pas été remplacé.

L’Atlético campe sur ses positions

Alors qu’il bénéficie déjà d’un temps de jeu réduit, ce dernier pourrait l’être encore plus. D’après les informations de Mundo Deportivo , le FC Barcelone devrait, pour l’instant, percevoir ces fameux 40M€. En effet, Antoine Griezmann a disputé 70% des matchs de l’Atlético de Madrid. En revanche, d’après le média espagnol, Diego Simeone ne compte pas changer de stratégie concernant son joueur.

