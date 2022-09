Foot - Mercato

Le verdict tombe pour l'avenir de Zinédine Zidane

Publié le 20 septembre 2022 à 08h30 par Dan Marciano

Ce lundi, le nom de Zinédine Zidane a été associé à la Juventus. Passé par la Vieille Dame lors de sa carrière de joueur, l'ancien coach du Real Madrid est l'un des profils surveillés pour prendre la succession de Massimiliano Allegri, sur la sellette. Mais selon toute vraisemblance, le champion du monde 1998 ne devrait pas se rendre en Italie.

Zinédine Zidane a parfaitement réussi sa reconversion. Ballon d'or en 1998, le Français est l'un des entraîneurs les plus titrés de ces dernières années. Et pourtant, le technicien est aujourd'hui sans poste. Depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, il profite de sa famille et ne semble pas pressé de reprendre du service. Tout au long de l'été, le PSG a essayé de la faire revenir en France, mais Zidane a refusé la proposition des dirigeants qataris.

Le nom de Zidane annoncé à la Juve

Ce lundi, Zinédine Zidane refait parler de lui. Alors que la Juventus a enregistré une nouvelle défaite en Serie A, le technicien est annoncé comme l'un des hommes susceptibles de prendre la succession de Massimiliano Allegri. Mais passé par Turin lors de sa carrière de joueur, Zidane n'a pas l'intention de faire son retour en Italie.

Zidane attend l'équipe de France

Selon les informations de Calciomercato.com , Zinédine Zidane ne sera pas le prochain coach de la Juve. Et pour cause, le technicien devrait être le prochain sélectionneur de l'équipe de France selon le portail. « J 'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! » avait déclaré Zidane en juin dernier.

Qui pour succéder à Allegri ?