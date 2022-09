Foot - Mercato - PSG

PSG : Leonardo a fait de grosses folies au PSG

Publié le 20 septembre 2022 à 04h45 par Thibault Morlain

Depuis l'arrivée de QSI en 2011, c'est avant tout Leonardo qui a joué le rôle de directeur sportif. En charge du recrutement du club de la capitale, le Brésilien a su réaliser quelques bons coups. A côté de cela, certains paris n'ont pas marché et ils ont coûté très cher. D'ailleurs, le PSG aurait perdu énormément sur le marché des transferts.

Dès la prise de pouvoir de QSI au PSG, les clés du camion ont été confiées à Leonardo. Le Brésilien est alors resté directeur sportif de 2011 à 2013 pour lancer le projet parisien, puis il est revenu en 2019 jusqu'à l'été 2022. Leonardo a alors multiplié les opérations, les bonnes, mais aussi les mauvaises et cela a notamment coûté cher au PSG.

126M€ de pertes

Et c'est l'Observatoire du Football qui met en avant les grosses erreurs du PSG sur le mercato et donc de Leonardo par la même occasion. Ainsi, comme le rapporte cette étude, le club de la capitale aurait dépensé 162M€ de plus qu'il ne l'aurait dû. Le PSG est ainsi le 3ème club qui a le plus surpayé ces transferts au cours des 10 dernières années derrière la Juventus (2ème) et Manchester United (1er).

Quid des autres clubs de Ligue 1 ?

Si le PSG est le 1er club de Ligue 1 dans ce classement, Rennes surpaye également beaucoup ses recrues. En effet, selon l'étude du CIES, il y aurait une différence de 114M€ pour le club breton. Et l'OM ? Pour ce qui est du club phocéen, les pertes estimées seraient de l'ordre de 45M€.