RC Lens : Un coup de tonnerre prévu pour 2023 ?

Publié le 20 septembre 2022 à 03h30 par Thibault Morlain

Ces derniers jours, on a énormément parlé de l’avenir de Franck Haise, l’actuel entraîneur du RC Lens. Annoncé dans le viseur de Brighton, il ne filera finalement pas en Premier League en ce mois de septembre. Pour autant, le départ de Haise de Lens pourrait n’être que partie remise. Explications.

Alors que le RC Lens est désormais l’une des équipes majeures de la Ligue 1, c’est en grande partie grâce à Franck Haise, l’actuel entraîneur. En effet, c’est lui qui est derrière toute la réussite des Sang et Or et forcément, cela éveille les convoitises. Ainsi, dernièrement, il était annoncé que Brighton était intéressé par Haise dans le cadre de la succession de Graham Potter. Forcément, à Lens, on a craint le pire avec ce possible départ de l’entraîneur en cours de saison. Heureusement, Franck Haise ne rejoindra pas Brighton puisque c’est Roberto De Zerbi qui va prendre en charge les Seagulls.

Il n’y avait rien à craindre

Le RC Lens n’avait de toute manière pas grand chose à craindre actuellement en ce qui concerne l’avenir de Franck Haise. En effet, comme l’avait révélé Canal+ , un départ de l’entraîneur lensois au beau milieu de la saison n’était clairement pas d’actualité. Malgré les différents intérêts reçus, Haise n’a pas pour habitude de lâcher un club en cours d’exercice. C’est donc bel et bien sur le banc du RC Lens qu’il va terminer cette saison 2022-2023.

Rendez-vous en 2023

Il n’empêche que lors du prochain mercato estival, la tendance pourrait bien être différente. Comme précisé par la chaine de télévision, des discussions devraient alors être menées lors de la prochaine intersaison pour ce qui est de l’avenir de Franck Haise. Forcément, s’il continue sur cette lancée avec le RC Lens, de nouveaux prétendants devraient se manifester. Des décisions pourraient alors être prises si tout le monde est satisfait dans l’histoire…