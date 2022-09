Foot - Mercato - PSG

PSG : Un message très clair de Neymar sur son avenir ?

Publié le 20 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Une nouvelle fois décisif dimanche soir avec le PSG contre l’OL, Neymar affiche un état de forme étincelant depuis le début de la saison. Ce choc était également l’occasion pour l’attaquant brésilien de disputer son 100e match officielle avec le PSG, et il a lâché un indice de taille sur son avenir.

Alors qu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2027, Neymar (30 ans) semble avoir les idées claires quant à son avenir au PSG. L’attaquant brésilien, si souvent critiqué pour ses performances décevantes et ses pépins physiques à répétition ces dernières années, semble avoir enfin trouvé son rythme de croisière cette saison au PSG et enchaine les prestations XXL.

PSG : Galtier confirme un gros malaise avec Neymar https://t.co/5GFct1epGh pic.twitter.com/KIDa3H7BWf — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

Un Neymar enfin indispensable

En effet, en 11 matchs officiels disputés depuis le début de la saison avec le PSG, Neymar comptabilise déjà 11 buts et 8 passes décisives, ce qui en fait donc le joueur actuellement le plus décisif en Europe. Et le numéro 10 brésilien a remis le couvert dimanche soir à l’occasion du choc sur la pelouse de l’OL, puisqu’il a offert l’unique but de la rencontre à Lionel Messi. Ce match était d’ailleurs spécial pour Neymar, puisqu’il s’agissait de sa 100e avec le PSG.

Neymar est « très heureux » au PSG