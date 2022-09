Foot - Mercato - PSG

PSG : Un record de Neymar bientôt atomisé par Mbappé ?

Publié le 19 septembre 2022 à 20h45 par Thibault Morlain

Depuis 2017, Neymar détient donc le titre honorifique de joueur le plus cher de l'histoire du football. En effet, le Brésilien a été recruté par le PSG moyennant 222M€. Un montrant astronomique, mais ce record pourrait toutefois tomber dans les mois à venir. Et c'est un certain Kylian Mbappé qui pourrait détrôner Neymar.

Grâce à la puissance financière de QSI, le PSG peut s'offrir les meilleurs joueurs du monde. C'est ainsi qu'en 2017, Neymar a été recruté moyennant 222M€. Alors que le FC Barcelone ne pensait à aucun moment voir le Brésilien partir compte tenu sa clause libératoire, le PSG n'a pas hésité à la lever, faisant alors de Neymar le joueur le plus cher du monde.

Transferts - PSG : Nouvelles révélations sur le mercato de Neymar https://t.co/JM4w5bAJIR pic.twitter.com/hpbO2tgGUm — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

Un transfert pour Mbappé ?

Cela fait donc maintenant plus de 5 ans que Neymar est le joueur le plus cher de l'histoire du football. La question est alors de savoir si ce record va tomber et qui va le faire tomber... Et si la réponse se nommait Kylian Mbappé. Bien que le joueur du PSG a prolongé il y a quelques semaines de cela, voilà qu'un départ fait déjà l'objet de nombreuses discussions. Compte tenu de son contrat jusqu'en 2024, Mbappé pourrait alors être transféré à l'été 2023.

Un record pour Mbappé ?