PSG : L'incroyable perte du Qatar sur le mercato

Publié le 19 septembre 2022 à 16h10 par Thibault Morlain

Depuis son arrivée à la tête du PSG en 2011, QSI n'a pas hésité à sortir le chéquier et dépenser des sommes folles pour recruter de nombreux joueurs. Toutefois, le club de la capitale aurait visiblement eu la folie des grandeurs sur le mercato étant donné les sommes dépensées et les valeurs réelles. Explications.

En 2011, le PSG est donc entré dans une nouvelle galaxie grâce à QSI et la puissance financière du Qatar. Le club de la capitale n'a alors plus eu besoin de regarder à la dépense pour recruter. Neymar a été acheté pour 222M€, Kylian Mbappé pour 180M€ et même pour des joueurs moyens, de gros chèques ont été signés. De trop gros chèques toutefois ?

Le PSG, roi de la surévaluation ?

Ainsi, à en croire la dernière lettre hebdomadaire de l'Observatoire du Football, le PSG ferait partie des clubs qui ont le plus surpayé leurs recrues depuis 2012. En ce qui concernant le club de la capitale, 1010M€ ont été lâchées et que l'investissement global aurait dû coûter 848M€, soit une perte estimée de 162M€. A ce petit jeu, le PSG est 3ème du classement. Manchester United est 1er avec une perte de 238M€, la Juventus est 2ème avec une perte 234M€.

Avec Campos, c'est terminé ?

Ces dernières années, le PSG avait ainsi pour habitude de surpayer ses recrues. Mais avec l'arrivée de Luis Campos, cela semble être désormais de l'histoire ancienne. En effet, lors du dernier mercato estival, le Portugais l'a montré, il ne compte pas cédé. Cela a notamment été le cas face à l'Inter Milan et Sassuolo pour Milan Skriniar et Gianluca Scamacca.