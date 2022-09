Foot - Mercato - PSG

PSG : Christophe Galtier lâche ses vérités sur ses débuts au PSG

Publié le 19 septembre 2022 à 11h00 par Bernard Colas

Ce dimanche, le PSG est allé empocher les trois points sur la pelouse de l’OL, permettant aux hommes de Christophe Galtier de rejoindre leur sélection en étant invaincu en Ligue 1 et en Ligue des champions. Interrogé en conférence de presse sur ses premiers mois à la tête du club de la capitale, l’entraîneur du PSG a dressé le bilan de ses débuts.

Cet été, le PSG a ouvert un nouveau chapitre du projet QSI avec les arrivées de Luis Campos et Christophe Galtier, succédant respectivement à Leonardo et Mauricio Pochettino. La nomination de l’ancien technicien de l’OGC Nice sur le banc du Paris Saint-Germain avait suscité quelques interrogations, lui qui n’avait jamais occupé un poste si prestigieux au cours de sa carrière, mais Christophe Galtier a su répondre aux critiques et gagner la confiance de son groupe.

Le PSG invaincu à la trêve

Alors que la dernière trêve internationale a débuté avant le Mondial au Qatar (20 novembre – 18 décembre), l’heure du premier bilan est arrivée pour Christophe Galtier. Sous les ordres du Français, le PSG évolue désormais dans un 3-4-3 avec un jeu souvent séduisant, mais parfois brouillon comme ce fut le cas contre le Maccabi Haïfa (3-1) cette semaine. Après la rencontre gagnée face à l’OL (1-0) dimanche, Christophe Galtier est revenu sur ses débuts.

« Je perçois une vraie envie de faire une grande saison »

« Ce qui me plaît, c’est que les joueurs sont très professionnels et investis. De manière individuelle et collective, et ce, au quotidien. Aussi bien dans la préparation des matchs, que dans les échanges que je peux avoir avec eux. Je perçois une vraie envie de faire une grande saison. Je trouve que nous avons des relations techniques très importantes, et que ce système, qui a évidemment des failles, permet à des joueurs à connotation très technique de pouvoir bien évoluer », a confié Christophe Galtier, dans des propos relayés par CulturePSG .

« Il faut évidemment rester très vigilants »