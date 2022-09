Foot - Mercato - PSG

PSG : Un nouveau contrat déjà dans les tuyaux pour Mbappé ?

Publié le 19 septembre 2022 à 11h15 par Thibault Morlain

Alors que Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le PSG il y a quelques semaines seulement, voilà que son avenir fait à nouveau l'objet des rumeurs. En effet, les dernières révélations autour de son contrat ont ouvert la porte à un possible départ. Mais rien n'est encore acté pour Mbappé, qui pourrait d'ailleurs encore recevoir un gros contrat au PSG. Explications.

Et si Kylian Mbappé quittait finalement le PSG l'été prochain ? Après avoir réussi à prolonger le Français, le club de la capitale pourrait bien s'en séparer étant donné la menace d'un possible départ libre en 2023. D'ailleurs, comme révélé par Média Foot ce lundi, le Qatar aurait bel et bien ouvert la porte à un possible transfert de Mbappé lors du prochain mercato estival.

Les conditions sont posées

Toutefois, pour que Kylian Mbappé s'en aille du PSG, il faudra remplir certaines conditions. La première : le PSG devra s'y retrouver financièrement avec une grosse indemnité de transfert. La seconde : que Mbappé souhaite de son côté quitter le club de la capitale lors de l'intersaison 2023.

Encore une prolongation ?