PSG : Avec Leonardo, le feuilleton Mbappé aurait été différent

Publié le 19 septembre 2022 à 03h45 par Thibault Morlain

Bien que Leonardo était encore le directeur sportif au moment des négociations pour la prolongation de Kylian Mbappé, le Brésilien a rapidement été laissé à l’écart. Et pour le PSG, ça n’a peut-être pas été un mauvais choix. En effet, si Leonardo avait aux commandes du dossier Mbappé, l’issue aurait pu être bien différente. Explications.

Pendant de très longs mois, l’avenir de Kylian Mbappé s’est retrouvé au centre des rumeurs. Le PSG ou le Real Madrid ? Telle était la question. Et alors que tout le monde le voyait rejoindre la Casa Blanca, le Français a finalement surpris en préférant prolonger à Paris. Il faut dire qu’en coulisses, le club de la capitale a fait un incroyable pressing, déroulant un véritable tapis rouge à Mbappé pour le convaincre.

Les pleins pouvoirs à Mbappé ?

Si Kylian Mbappé a fini par prolonger avec le PSG, c’est notamment parce qu’il a reçu de grosses garanties de la part du club de la capitale. En effet, les Parisiens ont mis les petits plats dans les grands pour conserver le Français. Selon certains, Mbappé se serait même vu confier les pleins pouvoirs au PSG et tout tournerait désormais autour de lui.

