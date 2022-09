Foot - Mercato

Retour imminent pour Zinédine Zidane ? La réponse tombe

Publié le 19 septembre 2022 à 18h15 par Dan Marciano

La presse italienne relance le feuilleton Zinédine Zidane. Alors que le technicien n'a jamais caché son envie de prendre en main l'équipe de France possiblement après la prochaine Coupe du monde, certains médias annoncent qu'il pourrait prendre la succession de Massimiliano Allegri à la Juventus. Mais cette arrivée, si elle se concrétise, ne devrait pas avoir lieu dans les prochains jours.

Massimiliano Allegri est sur la sellette après un début de saison insuffisant de la part de la Juventus. Le technicien et son équipe ont concédé une nouvelle défaite face à Monza en Serie A (1-0). Et en Italie, certains médias commencent à évoquer un possible départ d'Allegri.

Zidane priorité d'Agnelli

Selon Calciomercato.it, la Juventus ne fermerait pas la porte à un départ d'Allegri, notamment si la mauvaise période s'étend. Qui pour lui succéder sur le banc turinois ? A en croire le média, Andrea Agnelli, président de la formation, voudrait confier le poste à Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021.

Pas de départ d'Allegri à court terme