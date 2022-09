Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Réclamé par Sampaoli, il n’est jamais parti au clash

Publié le 20 septembre 2022 à 15h10 par Axel Cornic

Giampaolo Pozzo, propriétaire de l’Udinese, s’est exprimé au sujet du mercato estival vécu par Gerard Deulofeu, qui réalise un début de saison tonitruant en Serie A. L’ancien du FC Barcelone a été lié à plusieurs clubs ces derniers mois et notamment à l’Olympique de Marseille, où Jorge Sampaoli avait réclamé son arrivée à Pablo Longoria.

Après un an et demi, Jorge Sampaoli a claqué la porte de l’OM à cause de désaccord avec ses dirigeants. Cela aurait notamment eu un lien avec le mercato, puisque plusieurs demandes de l’Argentin auraient été rejetées, car trop chères.

Sampaoli le voulait à l’OM

L’une de ces demandes aurait vraisemblablement concerné Gerard Deulofeu, qui semblait absolument vouloir quitter l’Udinese pour s’engager en faveur d’un club disputant la Ligue des Champions. Les Frioulans réclamaient toutefois entre 20 et 25M€, ce qui semble avoir refroidit l’OM et Pablo Longoria.

« Deulofeu n’a jamais fait pression pour partir »