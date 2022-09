Foot - Mercato - OM

Longoria a reçu une aide inattendue sur le mercato

Publié le 17 septembre 2022 à 20h10 par Dan Marciano

A la recherche d'un piston droit à la fin du mercato, malgré l'arrivée de Jonathan Clauss, l'OM a réussi un joli coup en s'attachant les services d'Issa Kaboré, jeune pépite liée contractuellement à Manchester City. Arrivé à Marseille sous la forme d'un prêt avec option d'achat, l'international burkinabais a été conseillé par un ancien cadre du club phocéen.

Le poste d'arrière droit a changé de visage durant l'intersaison. Jonathan Clauss, mais aussi Issa Kaboré ont débarqué à l'OM lors du dernier mercato estival. L'international burkinabais est arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat d'environ 20M€. A Marseille, le jeune joueur de 21 essaiera de marcher sur les traces de son cousin Charles Kaboré, passé par l'OM entre 2008 et 2013. Fan du club phocéen depuis son jeune âge, il a été conseillé, aussi, par un ancien champion du monde.

Mercato - OM : Cette recrue de l'OM interpelle déjà Longoria pour son avenir https://t.co/3gLrBT1Ge2 pic.twitter.com/qEHdZCeaEF — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

« Il m'a dit que c'était un grand club »

Passé par l'ESTAC, Issa Kaboré a reçu les conseils d'Adil Rami, passé lui aussi par l'OM. « Souvent, il nous parlait de l'OM. Mais, moi je parlais peu de ça. Souvent on se taquinait simplement. Mais il m'a dit que c'était un grand club et que les supporters étaient incroyables » a confié le latéral droit lors d'un entretien accordé à Foot Mercato.

« Kaboré à l'OM ? Il va faire mal »

Sur les réseaux sociaux, le champion du monde avait loué les qualités d'Issa Kaboré. « Kaboré à l'OM, pour ceux qui ne le connaissent pas. En tant que doublure, ça fait mal ! Il va faire mal, c'est une machine. Un soldat comme vous les aimez les gars. Le mec il ne parle pas, il ne bronche pas, il prend des coups il se relève. Il a pas peur d'aller au duel et par contre il galope. Il faut lui apprendre un peu défensivement, mais il a une telle marge de progression. Et je peux vous dire qu'il court » avait-il déclaré.

Rami s'enflamme pour Kaboré