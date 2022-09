Foot - Mercato - OM

La prolongation de ce cadre de Tudor met tout le monde d’accord

Publié le 21 septembre 2022 à 17h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Trois ans après son arrivée en provenance du FC Nantes, Valentin Rongier s’est imposé comme un cadre de l’OM. Alors qu’il porte désormais le brassard de capitaine lorsque Dimitri Payet est sur le banc, le milieu de terrain de 27 ans a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026. Une joie partagée, que ce soit pour lui ou pour son président, Pablo Longoria.

Tout n’a pas toujours été facile pour Valentin Rongier à l’OM. Arrivé il y a maintenant trois ans, l’ancien milieu du FC Nantes aurait pu être poussé vers la sortie l’année dernière. Jorge Sampaoli ne lui faisait pas réellement confiance, avant que le joueur âgé aujourd’hui de 27 ans ne trouve finalement sa place dans son système. Sous les ordres d’Igor Tudor, Valentin Rongier a pris une autre dimension. Alors que Dimitri Payet débute la plupart des rencontres sur le banc, c’est lui qui porte le brassard de capitaine à Marseille.

« Une grande fierté de pouvoir prolonger l’aventure »

Initialement sous contrat jusqu’en 2024, il a prolongé son bail pour deux années supplémentaires. « Je me sens heureux. Une grande fierté de pouvoir prolonger l’aventure ici. Si j’ai pris cette décision-là avec le club, c’est que je me sentais vraiment très bien. Donc j’ai hâte de grandir ici », a-t-il confié dans une interview accordée au site officiel de l’OM. « Je me sens vraiment très bien ici, autant dans le club qu’au sein de la ville. Je sens que j’aurais du mal à ressentir ça ailleurs, donc pour moi c’était une évidence de prolonger l’aventure . »

« Il a toutes les valeurs que l’on veut mettre en place dans notre projet »