OM : Longoria s’enflamme pour son dernier gros coup

Publié le 21 septembre 2022 à 14h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM vient d’officialiser la prolongation de contrat de Valentin Rongier jusqu’en 2026, Pablo Longoria ne manque pas de déclarer sa flamme au milieu de terrain marseillais. Et le président du club phocéen estime que cette prolongation est une grande nouvelle pour le projet mis en place.

« Je me sens très heureux. Une grande fierté de pouvoir prolonger l’aventure ici. Si j’ai pris cette décision-là avec le club, c’est que je me sentais vraiment très bien », a indiqué Valentin Rongier (27 ans) au sujet de sa prolongation de contrat jusqu’en 2026 à l’OM qui a été officialisée mardi soir. Et son président, Pablo Longoria, s’est lui aussi réjoui de cette nouvelle.

« Une grande nouvelle »

Sur le site officiel de l’OM, Longoria a déclaré sa flamme à Rongier : « Au niveau du club c’est une grande nouvelle. Au niveau football, c’est un joueur qui était très performant la saison dernière. Cette saison, tous les matchs où il était disponible, il a joué », lâche le président de l’OM.

« Un joueur important pour le groupe »