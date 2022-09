Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Qatar ne lâche rien pour ce dossier brûlant du mercato

Publié le 21 septembre 2022 à 16h30 par Pierrick Levallet

Désireux de recruter un défenseur central cet été, Luis Campos avait jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Le dossier est rapidement passé dans les mains de Nasser Al-Khelaïfi pour débloquer la situation avec l’Inter, sans réel succès. Cependant, le président du PSG ne lâcherait rien dans cette affaire, alors que la prolongation du Slovaque serait assez mal embarquée.

Lors de ce mercato estival, Luis Campos n’a pas réussi à faire venir tous les renforts qu’il souhaitait au PSG. Si le conseiller sportif a bouclé de nombreux coups, notamment au milieu de terrain, il cherchait également à faire venir un nouveau défenseur central pour apporter plusieurs options à Christophe Galtier. Dans cette optique, Luis Campos avait rapidement jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Toutefois, le conseiller sportif n’a rien pu faire face à l’intransigeance de l’Inter et a laissé le dossier dans les mains de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG était même allé jusqu’à menacer la direction des Nerazzurri , sans réel succès. Milan Skriniar est resté en Serie A alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat. Et les négociations pour sa prolongation ne se dérouleraient pas aussi bien que prévu.

Skriniar ne fait plus l’unanimité à l’Inter

En effet, la Gazzetta dello Sport expliquait ce mardi que le défenseur de 27 ans ne serait pour le moment pas vraiment ouvert à une extension de son bail avec l’Inter. S’il est très attaché à sa vie à Milan, Milan Skriniar réfléchirait à ce qu’un transfert au PSG ou à l’Atletico de Madrid pourrait apporter à sa carrière. Par ailleurs, le Slovaque ne fait plus l’unanimité chez les Nerazzurri à cause de son début de saison délicat. De quoi donner de l’espoir à Nasser Al-Khelaïfi, qui continue de pousser dans le dossier.

Nasser Al-Khelaïfi continue de pousser