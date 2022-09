Foot - Mercato - PSG

PSG : Un «grave problème» du mercato bientôt réglé par Campos ?

Publié le 21 septembre 2022 à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar.

« On souhaitait un défenseur central supplémentaire parce que c’est un calendrier de fou. On avait raison. Après, il y a ce qu'il était possible de faire ou pas, et je comprends que mon président n’ait pas accepté les conditions de l’Inter Milan. Mais on va faire avec l’effectif à disposition. J’ai des joueurs polyvalents », expliquait récemment Christophe Galtier en conférence de presse, faisant notamment référence au vif intérêt du PSG pour Milan Skriniar (27 ans), ciblé en priorité sur le mercato, mais pour lequel l’Inter Milan réclamait une somme beaucoup trop importante.

Skriniar, un échec pour le PSG

Interrogé vendredi dernier sur RMC Sport, Luis Campos affichait un discours similaire à celui de Galtier, et le conseiller sportif du PSG ne cachait pas son énorme déception de ne pas avoir pu attirer un nouveau défenseur cet été : « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection (…) C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar », a confié Campos.

Un défenseur recruté cet hiver ?

Dans ce contexte, difficile donc d’imaginer Luis Campos et l’ensemble de la direction du PSG ne pas chercher à faire venir un défenseur dès le prochain mercato de janvier. Reste à savoir si la piste Skriniar sera relancée, ou si le PSG tentera le coup avec un autre profil.