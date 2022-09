Foot - Mercato - PSG

-PSG : Neymar a tranché après son mercato agité

Publié le 21 septembre 2022 à 02h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé sur le départ durant le mercato estival, Neymar a décidé de rester au PSG où il affiche d’ailleurs un excellent état de forme depuis le début de la saison. Une belle revanche pour l’attaquant brésilien, qui aurait pourtant été poussé vers la sortie au début de l’été par sa direction.

C’est un fait, Neymar n’a jamais affiché une forme aussi étincelante depuis son transfert record au PSG en 2017 (222M€). L’attaquant brésilien, auteur de 11 buts et 8 passes décisives en 11 matchs officiels depuis le début de la saison, est le maitre à jouer de l’équipe de Christophe Galtier et incontestablement l’élément offensif le plus en jambes du PSG, devant Kylian Mbappé et Lionel Messi. Pourtant, Neymar a vécu un mercato très agité…

Neymar proposé à d’autres clubs cet été ?

Plusieurs informations, provenant de la presse française et anglaise, ont indiqué durant l’été que le profil de Neymar avait été proposé à Manchester City ainsi qu’à Chelsea par la direction du PSG, qui semble donc avoir sérieusement envisagé de se débarrasser de l'ancien Barcelonais. Certaines sources indiquent même que Kylian Mbappé avait fixé cette vente comme condition pour prolonger son contrat avec le club de la capitale en mai dernier, une version démentie vendredi dernier par Luis Campos au micro de RMC Sport : « Neymar n’était pas sur le départ. J’ai entendu dire que Mbappé aurait demandé le départ de Neymar, mais c’est faux. On a toujours compté sur les trois devant », a expliqué le conseiller sportif du PSG. Quoiqu’il en soit, Neymar est bien resté au club, et il a les idées claires pour son avenir.

« Vraiment heureux à Paris »