Campos sur le point de boucler un énorme transfert à 40M€ ?

Publié le 22 septembre 2022 à 09h15 par Dan Marciano

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait misé sur Milan Skriniar pour renforcer la défense centrale. La piste avait été explorée par Luis Campos, qui aurait proposé jusqu'à 65M€ dans ce dossier. Mais l'Inter se sera montré inflexible jusqu'au bout. Mais alors que la prochaine session de transferts approche, le club parisien pourrait bien revenir à la charge.

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos s'est attaché les services de six joueurs lors du dernier mercato estival. Mais le responsable portugais a aussi essuyé plusieurs échecs, notamment en défense centrale. Le club parisien avait décidé de se concentrer sur la piste Milan Skriniar, mais l'Inter a refusé de le libérer, même contre un chèque de 65M€.

Le PSG va revenir à la charge

Mais selon Média Foot , le PSG n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier Milan Skriniar. Le club parisien compte bien revenir à la charge, dès le prochain mercato hivernal. Un choix fort puisque le défenseur slovaque voit son contrat avec l'Inter prendre fin en juin 2023.

Une offre difficile à refuser pour l'Inter ?

A en croire le média, cette offensive pourrait être la bonne pour le PSG. Et pour cause, l'Inter n'a toujours pas prolongé le contrat de Milan Skriniar et ferait tout son possible pour ne pas le voir partir gratuitement à la fin de la saison. L'offre pourrait bien atteindre les 40M€. Suffisant pour faire craquer la formation milanaise ?