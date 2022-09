Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos a pris une grande décision avec ce crack

Publié le 22 septembre 2022 à 10h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il fait partie des éléments issus du centre de formation du PSG les plus prometteurs, El Chadaille Bitshiabu aurait pu partir durant le mercato estival avec un intérêt du SCO Angers. Mais Luis Campos a tout mis en œuvre pour retenir son jeune défenseur central avec un discours ambitieux.

Interrogé en juin dernier dans les colonnes du Parisien, El Chadaille Bitshiabu (17 ans) affichait ses grandes ambitions concernant son avenir au PSG : « J’ai envie de disputer le plus de matchs possibles avec le PSG. Je me sens prêt. J’ai envie de jouer. Mais c’est au fur et à mesure qu’on fait son trou, qu’on se fait une place. On verra comment ça va se passer. Suivre les traces de Kimpembe au PSG ? Je vais prendre exemple sur tout ce qu’il a fait de bien dans sa carrière. Mais mon but n’est pas de marcher dans ses pas, mais d’écrire ma propre histoire », expliquait le jeune défenseur, considéré comme l’un des titis les plus prometteurs du PSG.

El Chadaille aurait pu partir

L’EQUIPE revient dans les colonnes du jour sur le mercato estival très agité du jeune défenseur central du PSG, sous contrat jusqu’en 2024. Angers avait manifesté son intérêt à l’égard d’El Chadaille Bitshiabu, mais malgré cette porte de sortie, la direction du club de la capitale n’a jamais envisagé de laisser partir son crack défensif. Luis Campos a rapidement fait savoir à El Chadaille qu’il compterait sur lui pour cette saison dans le cadre de la rotation, d’autant que Christophe Galtier a instauré une défense à trois. Et le jeune titi a donc été convaincu de rester au PSG.

Un temps de jeu limité pour le moment

Pour l’instant, même avec la blessure de Presnel Kimpembe qui se retrouvé éloigné des terrains pour plusieurs semaines, El Chadaille Bitshiabu n’a pas réussi à gratter la moindre minute de jeu depuis le début de la saison. Reste donc à savoir si Luis Campos tiendra parole.