Mercato - PSG : Cette star de Barcelone revient sur son été agité

Publié le 22 septembre 2022 à 11h30 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Frenkie de Jong a vécu un mercato agité. Alors qu'il dispose d'une forte valeur marchande, l'international néerlandais a été annoncé avec insistance sur le départ. En effet, Frenkie de Jong a vu son nom être associé au PSG, à Chelsea ou encore à Manchester United. Finalement resté au FC Barcelone, l'ancien de l'Ajax a fait clairement savoir qu'il n'avait jamais songé à faire ses valises.

En grande difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone se devait de faire le ménage dans son effectif lors de la dernière fenêtre de transferts, et ce, pour se donner les moyens de recruter. Alors que Frenkie de Jong a une grosse valeur sur le marché, le club emmené par Xavi a songé à le vendre pour encaisser un chèque XXL. Conscients de la situation, de nombreux clubs européens - dont le PSG, Chelsea et Manchester United - auraient essayé de s'offrir les services de Frenkie de Jong lors du dernier mercato estival. Toutefois, l'international néerlandais est finalement resté au Barça.

«Je voulais rester à Barcelone»

Actuellement avec la sélection des Pays-Bas, Frenkie de Jong a été interrogé sur son été agité en conférence de presse. Et il a fait clairement savoir qu'il n'avait jamais eu l'intention de quitter le FC Barcelone. « Pour moi, c'était clair, je voulais rester à Barcelone. C'est pour ça que je suis toujours resté calme pendant l'été. Je ne peux pas trop donner de détails. Le club a ses idées, moi j'ai aussi les miennes, et parfois il y a collision. (...) Il n'y a pas de problème. Entre moi et mes coéquipiers, rien n'a changé » , a confié Frenkie de Jong, avant d'en rajouter une couche.

«Ma décision était claire dès le départ»